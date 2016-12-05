Aydın Valiliği’nden yapılan haftalık bilgilendirmede; “15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında 28 Kasım - 05 Aralık 2016 tarihleri arasında ilimizde yapılan çalışmalar kamu kurumlarında görevli, 9 personel tutuklanmış, 6 kişi için adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış, 2 kişi ise halen gözaltında altındadır. Ayrıca 27 kişinin aranmasına devam edilmektedir.

Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 11 şahıs tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış 2 kişi serbest bırakılmıştır. Ayrıca halen 141 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi.

Mehmet Barlas