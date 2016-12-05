Diğer
Kategoriler

Aydın’da FETÖ’den 20 kişi tutuklandı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde adliyeye sevk edilen 32 kişiden 20’si tutuklandı.

Aydında FETÖden 20 kişi tutuklandı

05 Aralık 2016 18:17

Aydın Valiliği’nden yapılan haftalık bilgilendirmede; “15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında 28 Kasım - 05 Aralık 2016 tarihleri arasında ilimizde yapılan çalışmalar kamu kurumlarında görevli, 9 personel tutuklanmış, 6 kişi için adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış, 2 kişi ise halen gözaltında altındadır. Ayrıca 27 kişinin aranmasına devam edilmektedir.

Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 11 şahıs tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış 2 kişi serbest bırakılmıştır. Ayrıca halen 141 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi. 

Mehmet Barlas 

Etiketler: 20 kişi tutuklandı, aydın, fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç