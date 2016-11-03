Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Fevzi Eryalçın ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz aylarda Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etmiş ve ziyarette ilçede yapılacak yeni bir parka Galatasaray'ın efsane futbolcusu 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay'ın isminin verilmesini talep etmişti. Bunun üzerine Mimar Sinan Mahallesi 2348 sokak ile 2315 sokak kesişimindeki alanda yapılan parka Metin Oktay'ın ismi verilerek 31 Ekim Pazartesi günü geniş katılımla açılışı yapıldı. Ardından Aydınspor 1923'ün taraftar grubu 'Asi Kankalar' açılışa tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

Galarasaray arması zarar gördü

Açılışın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından parkın ortasında bulunan büyük boyutlu Galatasaray armasına zarar verildi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce dün yapılan saldırıda arma siyah sprey boya ile boyanarak rengi ve görünümü bozuldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, Aydınlı Galatasaray taraftarları duruma tepki gösterdi.

Taraftar grubu açıklama yapmıştı

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Aydınspor 1923'ün taraftar grubu 'Asi Kankalar', sosyal medya hesaplarından parkın açılışına sert tepki vermişti. Taraftar sayfasından yapılan açıklamada, "Aydın şehrinin en büyük marka değeri Aydınspor'dur. Bizler de bilirdik İstanbul takımı tutmayı kendimize yakıştıramadık; doğduğumuz şehri satmayı! Bu şehirde Aydınspor arması olan bir tane bile park yokken İstanbul takımının reklamının ve sevgisinin empoze edilmek istendiği parkı açmak da neyin nesidir! Görselleri ve tasarımı bunun ispatıdır. Aslında bu park şehir ve takım olarak ileriye gidemememizin de somut bir örneğidir. Bizler ilk önce kendi şehrimizin değerlerine sahip çıkalım ve onu yüceltelim hemşehrim! Soruyoruz: 'İstanbulun hangi semtinde Aydınspor Armasının olduğu bir park vardır?' Bu şehirde aşk 09 harflidir. onun da ismi Aydınspor'dur. Biz Büyük Aydınspor Ailesi olarak bütün zorluklara birlikte göğüs gerdik. Biz bu şehri tribünden sevdik. Başarıya aşık değil, şehrimizin rengine aşık olduk. Amatör kümeye düştüğünüzde bile inatla o formayı üzerimizde taşıdık. Bu şehre ait olmak gibi eşsiz bir duyguyu iliklerinize kadar yaşadık ve yaşattık. Parasızlıkta, başarısızlıkta mutsuzluk içinde yine de terk etmedik Aydınsporumuzu.. Yeri geldi deplasmanlarda otobüs bagajında sevdamızın peşine düştük. Yeri geldi aç kaldık. Ama hiç terk etmedik. Amatörde bile ne İstanbul takımlarına ne de başka takımlara değişmedik bu aşkı. Çünkü biz Aydınspor'u ne kupaları ne de şampiyonlukları için sevdik. Biz Aydınspor'u Aydın'ın değeri, Aydın'ın ruhu olduğu için sevdik. Çocuklarımıza bu mirası en güzel şekilde bırakmak için mücadele ediyoruz, emek veriyoruz. Bu şehirden ekmek yiyenler ve bu şehir sayesinde bir yerlere gelenlere sesleniyoruz: 'Gelin bu büyük taraftarın bu emeğine ve bu mücadelesine katılmasanız bile saygı duyun.' Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe; ne de Galatasaray kalbimizde ölene kadar Aydınspor var" ifadelerini yer almıştı.

Murat Uçkaç

AYDIN