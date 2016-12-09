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Aydın’da garip ikiz plaka vakası

Aydın’da Cuma namazı vakti caminin önüne park edilen ikiz plakalı araçlar hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Polisin uzun süre sonra ulaştığı araç sahibi, sahibi belli olsun diye iki otomobile de aynı plakayı taktığını iddia etti.


09 Aralık 2016 14:36

Olay, bugün öğle saatlerinde Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 203 Sokak'ta meydana geldi. Cuma namazı için Dükkanönü Camisine gelen vatandaşlar, cami girişine arka arkaya park edilen ve aynı plakayı taşıyan iki otomobili görünce büyük panik yaşadı. Son dönemde ülke genelinde yaşanan ikiz plaka vakaları nedeniyle endişeye kapılan cami cemaati, durumu polise ihbar etti.

Kısa sürede bölgeye gelen uzman ekipler, ikiz plakaların takılı olduğu lüks aracın trafik tescilinin bulunduğunu, Murat 124 model nostaljik aracın ise trafik kaydının olmadığı belirledi. Lüks aracın sahibi Mehmet Ö.’nün olay yerinin birkaç sokak ötesinde Cuma Mahallesi 208 Sokak'ta ikamet ettiği tespit edildi. Araç sahibine telefonla ulaşılamayınca her iki araçta da inceleme yapıldı.

Sahibi belli olsun diye yapmış

Trafik tescili olmayan nostaljik araç ve 6 aydır sigortasız kullanıldığı belirlenen ikiz plakalı diğer araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürülmek istendiği sırada önce annesi daha sonra da araçların sahibi Mehmet Ö. bölgeye geldi. Araçların her ikisinin de kendisine ait olduğunu ifade eden Mehmet Ö., nostaljik aracı 2 ay önce trafikten çektiğini, hurda niyetine Muğla’da yaşayan bir alıcıya sattığını ve alıcı gelinceye kadar sahibi belli olsun diye aracına diğer otomobilinin plakasını taktığını iddia etti. Mehmet Ö., ikiz plakaları nerede hazırlattığı yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

Cuma vakti caminin önüne park edilince paniğe neden olan ikiz plakalı araçlar incelenmek üzere otoparka alındı. Nostaljik aracın trafikten men edileceği, tescilli olan ancak sigortasız kullanılan lüks araç için ise cezai işlem gerçekleştirileceği öğrenildi. Araçlarına ikiz plaka takan Mehmet Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Beşer Çeken - Mehmet Barlas
AYDIN 


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