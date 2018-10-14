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Aydın'da hareketli saatler... Polisten kaçan şahıs inşaata saklandı

Aydın'da hareketli saatler... Polisten kaçan şahıs inşaata saklandı
Aydın'da hareketli saatler... Polisten kaçan şahıs inşaata saklandı

Aydın'da çeşitli suçlardan sabıkası olan bir kişi kendisini takip eden polis ekiplerine karşı silahlı dirence geçti. Bir inşaata girdiği öğrenilen şahsı ikna edilmesi ve gerektiğinde etkisiz hale getirilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gece yarısı Orta Mahalle'de meydana gelen silah kullanma olayı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen bir şahsı görünce şahsı yakalamak için takip başlattı. Bu sırada şahıs elindeki pompalı tüfekle bir inşaata girince şahsın yakalanması için bölgeye ekipler sevk edildi. 

Elinde pompalı tüfek olduğu öğrenilen şahıs polisin çağrılarına cevap vermeyince, bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla çevre güvenliği alıp operasyon hazırlığı başlattı.
Bu arada olayın meydan geldiği inşaatın olduğu bölge ve sokak boydan boya güvenlik çemberine alınarak sokağa sivil giriş çıkışı yasaklandı. Bölgede polislerin çalışması devam ediyor.

Onur Durmuş

 

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