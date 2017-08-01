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Aydın’da ‘hero’ gözaltısı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, üzerine giydiği ‘hero’ yazılı tişörtle postaneye işlem yapmaya gelen şahıs gözaltına alındı.

Aydında hero gözaltısı

01 Ağustos 2017 16:25

Olay, 15.15 sıralarında Efeler merkez Hasanefendi Mahallesi Gençlik Bulvarında bulunan PTT Merkez Şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üzerine giydiği “hero” yazılı tişört ile postaneye işlem yapmaya gelen Zekeriya G’yi fark eden postane güvenlik görevlisi durumu 155 Polis İmdat hattına ihbar etti. Postaneye gelen güven timleri, bir süre görüştükleri Zekeriya G’yi gözaltına aldı.

Son günlerde sıkça karşılaşılan benzer ‘hero’ yazılı giydiği için gözaltına alınan Zekeriya G., sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Mehmet Sarıkaya - Onur Durmuş 


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