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Aydın’da hırsızlar 2 bin 350 yıllık tarihi çaldılar

Aydın’da şehrin sembolleri arasında yer alan ve tarihi Milattan Önce 334 yılına kadar dayanan Tralles Antik Kenti’nin tarihi eser deposu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.

Aydında hırsızlar 2 bin 350 yıllık tarihi çaldılar

24 Ocak 2017 07:38
Aydın’da hırsızlar 2 bin 350 yıllık tarihi çaldılar - Tıkla İzle

 Kaçakçıların yolda giderken eserlerden birini düşürmesi sonucu ortaya çıkan ilginç hırsızlık olayının ardından polis ekipleri sabaha kadar el fenerleri ile yaklaşık 150 dönümlük antik kent içinde hırsızları aradı.

Olay gece saat 21:00 sıralarında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Yıllardır kazıları devam eden ve çıkan birçok tarihi eserin saklandığı Tralles Antik Kenti’nin kilitli, çevresi tel örgülerle çevrili ve aynı zamanda elektronik güvenlik sisteminin de mevcut olduğu belirtilen depoya tarih kaçakçıları ya da hırsızlar girdi. Tel örgüleri kesip merdivenle deponun çatısına yakın pencerelerinin demir parmaklıklarını keserek içeri girdiği öğrenilen kişiler tarihi eserleri çalıp kaçtılar. Kaçarken çaldıkları bazı eserleri de düşürdüğü öğrenilen tarihi eser kaçakçısı ya da hırsızların yakalanması için Aydın Polis bölgede operasyon yaptı.

İlk önce Antik kent ve çevresinden gelen tüm yolları tutan polis ekipleri bölgeden gelen tüm araç ve kişileri didik didik aradı. Bir yandan da deponun bulunduğu 2 bin 350 yıllık Tralles Antik Kenti’ne gelen polis ekipleri el fenerleri ile zifiri karanlıkta kaçakçıları aradılar. Kaçakçılar henüz yakalanamazken polisin arama ve olay yeri inceleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Aydın’ın Kemer Mahallesi yakınlarında bulunan Tralleis antik kenti Argoslular ve Tralleis’liler tarafından kurulduğu biliniyor. Menderes Havzasının verimli toprakları üzerine kurulmuş olan bu kent M.Ö.334’te İskender tarafından alınmasından sonra Hellenistik Krallıklar arasında sık sık el değiştirdiği için pek çok medeniyete ait kıymetli eserlerin bulunduğu antik kentler arasında yer alıyor. Roma dönemine ait bir hamam, tiyatro, agora, ve stadyumun bulunduğu Tralles Antik kenti ilk çağda ürettiği deriler ve kırmızı renkli çanak çömlek, Apollonios ve Tauriskos isimli iki büyük yontu ustasını ve Ayasofya’ın mimarlarından Anthemios’u da yetiştiren kent olarak da biliniyor. 


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