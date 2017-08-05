Aydın’da kaybolan alzheimer hastası Denizli’de bulundu

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sokaklarında gezerken bir vatandaşa yolunu kaybettiğini söyleyen alzheimer hastası Ali Birsin (82), evine ulaştırılması için Sarayköy Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekipleri, yapılan araştırmada Ali Birsin’in Aydın’ın Germencik ilçesinde oturduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Birsin’in üzerinden çıkan telefon rehberinden Denizli’de oturan yeğeni Kezban Birsin’e ulaştı. Daha sonra zabıta ekipleri Denizli’de ikamet eden Ali Birsin’i yeğeni Kezban Birsin’e teslim etti.

Amcasının bulunması nedeniyle zabıta ekiplerine teşekkür eden Kezban Birsin, “Amcam Aydın’ın Germencik ilçesinde kalıyor. Alzheimer başlangıcı var kendisinde, ilaçlarını kullanmıyor. Biraz önce yengemi aradım. Buraya geldiğinden haberi yokmuş. Sabah ‘Sarayköy’de altınlarım var’ diyerek evden çıkmış. Allah sizden razı olsun” dedi.

Medeni Topaloğlu