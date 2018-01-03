Aydın’da kayıp 3 kız aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Çine’nin Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Nazifenur A. ile 16 yaşındaki kardeşi Beyza A, yılbaşı gecesini arkadaşları ile birlikte geçirmek istediklerini belirterek, Şevketiye Mahallesi'ndeki arkadaşları 17 yaşındaki Gül T.’ nin yanına gitti. Gül T.’ de ailesine, arkadaşlarının evine gideceğini söyledi. Gece buluşan üç kız arkadaşın evlerine dönmemesine üzerine şüphelenen aileler, kızlarının bulunması için Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. 3 gündür haber alınamayan 3 kız arkadaşın bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Onur Durmuş

