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Aydın'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kaza, yakın arkadaşları birbirinden ayırdı. Kazada araç sürücüsü yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralı olarak kurtuldu.

Aydında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

08 Mayıs 2017 10:11

Kaza, gece saat 22.30 sıralarında Altınkum 3. koy civarında meydana geldi. İddialara göre; Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın Didim’deki tanınmış isimlerinden olan Aytaç Kurt, dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçının ardından arkadaşı Fatih Sığırlı ile birlikte araçla gezmeye başladı. Adnan Menderes Bulvarı'ndan 3. koy istikametine seyrederken, Aytaç Kurt yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki telefon direğine, ardından aşağıya uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler ise polise ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Sürücü Aytaç Kurt’un olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenilirken, yanında yolcu olarak bulunan Fatih Sığırlı ise yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Sığırlı, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Aytaç Kurt’un cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna sevk edilirken, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Aytaç Kurt’un evli ve bir kız babası olduğu öğrenilirken, yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: aydın, didim, kaza


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