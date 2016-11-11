Aydın Efeler İlçe Merkezi Osmanyozgatlı ve Tellidede Mahallerindeki evlerde ve apartman bahçelerinde yetiştirilen keçiler, gün boyu şehrin bulvar ve caddelerinde geziniyor. Çocukların oynaması ve vatandaşların daha rahat vakit geçirmesi için oluşturulan parklara mesken tutan keçiler, parklarda çiçekten çime, yeşillikten ağaca kadar ne varsa silip süpürürken şimdi de apartman ve konutların bahçelerine dadandı. Evinin bahçesinde yeşillik dayandıramayan mahalle sakinlerinin şikayetini ilgili mercilere iletmesine rağmen sorunu çare bulamayan Fatih Mahallesi’nin Bayan Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu, olaya tepki için mahallede keçilere yönelik foto safari yapmaya başladı.

“Şehir’de olduğu için ÇMKB de karışamıyor”

Keçilerden başlarının dertte olduğunu belirten Mahalle Sakinlerinden Elif K. Sorunun her geçen gün arttığını belirterek “Otlak ta mı yoksa şehir de mi yaşıyoruz bilemiyoruz. Bir tarlaya yabancı hayvan girse zarar verse Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na şikayet ediyoruz. Evimizin bahçesine girince ise Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın yetkisi dışında kalıyormuş. Polise şikayet etsek keçi mağdur olan biziz ama suç işleme ehliyetine sahip olmadığı için keçi masum. Evlerimizin bahçeleri parklarımız adeta keçi istilasına uğradı” diyerek yetkililerden yardım istediler.

“Sürücüler de sıkıntılı”

Özellikle Aydın Bulvarı üzerinde zaman zaman sürüler halinde dolaşan keçilerin trafiği de tehlikeye düşürdüğünü belirten sürücüler ve mahalle sakinleri, “Çift şeritli bulvarda seyir halinde iken bir anda nereden çıktığı belli olmayan keçiler direk yola dalıyor. Biz kaza yaptığımızda keçinin sahibi ortaya çıkmıyor ama Allah korusun keçi kazada zarar görürse sahipleri hemen ortaya çıkıp mağduriyetlerini gidermek için yakamıza yapışıyor” diyerek şehir merkezinde yaşanan keçi sorununun çözülmesini istediler.

İbrahim Kılınç