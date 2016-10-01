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Aydın’da korkutan patlama ve yangın

Aydın’ın Germencik ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarında bulunan özel bir firmaya ait jeotermal enerji santralinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.


01 Ekim 2016 12:21

Edinilen bilgiye göre, Aydın’a ilk kurulan jeotermal enerji firmalarından birine ait santralde şiddetli bir patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Gök yüzünün siyaha büründüğü olayın gürültüsünü ve Germencik ilçesine kadar ulaşan ağır bir kokuyu hisseden vatandaşlar durumu 155 polis imdat hattına ve itfaiyeye arayarak ihbar etti. Santraldeki çalışanların da ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

“Olayın sabotaj olup olmadığı araştırılıyor”
Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından firmanın özel güvenlikçileri haber yapmak isteyen gazetecilerin çekim yapmasını engel olup bölgeden uzaklaştırmak istediler. Olayla ilgili daha sonra açıklama yapacağını belirten firma çalışanları, olayın sabotaj mı yoksa kaza mı olduğunu henüz belli olmadığını bu konuda çalışma yapıldığını belirttiler. Elektrik üretiminin durduğu santraldeki patlama ve ardından çıkan yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

İbrahim Kılınç
 

Etiketler: aydın, patlama


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