Aydın’da kuduz vaşak alarmı

Olay, Nazilli’nin dağ köylerinden olan Bağcıllı Mahallesi’nin yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bağcıllı dağlarında arazide çift süren Hüseyin Ay, çalışmaya mola verdiği sırada bölgeye gelen vaşak öküzlerden birine saldırıp bahçeden ayrıldı. Aynı vaşak daha sonra yaylada piknik yapmakta olan N.A. ve Ö.U. isimli kadınlara da saldırdı.

Vaşağın ısırdığı N.A. ve Ö.U. adlı kadınlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgede saldırgan vaşağın yakalanması için operasyon başlatıldı.

İğne ile bayıltılarak yakalanıp Nazilli Hayvanat Bahçesi’nde gözetim altına alınan vaşak bir süre sonra öldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde vaşağın kuduz mikrobu taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine köye gelen ekipler, vaşak tarafından ısırılan öküzü de güvenli bir bölgede itlaf ederek usulüne uygun olarak gömdü.

Bölge karantinaya alındı

Yaşananların ardından Aydın Tarım İl Müdürlüğü tarafından olayın yaşandığı bölge karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışlarına levha çakılarak vatandaşlar kuduza karşı uyarılırken, köylüler yaşadıkları olayın şokunu yaşadıklarını söyledi.

Vaşağın mağdurlarından olan köylülerden Ayşe Ay, “Oğlum yaylaya öküzlerle çift sürmeye gitmişti. Hayvanları dinlendirirken vaşak gelip tırnaklamış. Hayvan burnundan yaralanmış. Vaşağın kuduz olduğu belirlenince öküzümüzü de götürdüler. İtlaf edip gömmüşler” diye konuştu.

Ali Soydemir

