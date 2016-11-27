Ege Bölgesi, bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesinin etkisine girecek. Çanakkale ve Balıkesir il geneli, İzmir'in kuzey ve kıyı ilçeleri, Aydın'ın kıyı ilçelerinde bu gece ve yarın gece saatlerine kadar görülecek yağışların kuvvetli, Çanakkale il geneli, Balıkesir'in batı ve kuzey ilçeleri ve İzmir'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli meydana gelmesi bekleniyor.

29 Kasım 2016 Salı günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Manisa il genelinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Mehmet Barlas

