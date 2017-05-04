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Aydın’da kuyumcu soydular, İstanbul’da yakalandılar

Aydın’da bir kuyumcu dükkanını soyan Kolombiya uyruklu 3 kişi, Fatih ilçesinde polislerle yaşanan kovalamaca sonrası çaldıkları çanta dolusu altınlarla yakalandı.

Aydında kuyumcu soydular, İstanbulda yakalandılar

04 Mayıs 2017 07:43
Aydın’da kuyumcu soydular, İstanbul’da yakalandılar - Tıkla İzle

Olay saat 21.30 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre İstanbul’da kiraladıkları 34 NS 7141 araçla Aydın Kuşadası’na giden Kolombiya uyruklu 3 kişi Julian Zapata Martinez (38), German Bernal Huertas (39), Liliana Gomez Osma (46), gün içerisinde burada bulunan bir kuyumcuyu soydular. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aracın İstanbul’dan kiralandığını tespit etti.

Kuyumcudan çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerinde ki ziynet eşyalarını çantaya koyan şüpheli 3 kişi daha sonra tekrar İstanbul’a dönmek istedi. Araçla İstanbul’a gelen şüpheli şahıslar, Fatih Vatan Caddesi’nde (PTS) Plaka Tanıma Sistemine takıldı. Sisteme takılan otomobil, Fatih Önleyici Büro Amirliği’ne bağlı polis ekiplerini harekete geçirdi. Harekete geçen ekipler, kısa kovalamacının ardından otomobili cadde üzerinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler, ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Zanlıların soygunda kullandıkları kiralık araç ise polis ekipleri tarafından Zeytinburnu Yediemin Otoparkı’na götürüldü. İfadeleri alınan zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Murat Solak

Etiketler: aydın, kuyumcu soygunu


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