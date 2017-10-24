Aydın’da metrekareye dakikada 1 kilonun üzerinde yağış düştü

Yağış sonrası Aydın Efeler merkez ve çevre ilçelerde cadde ve sokaklar göle dönerken, Efeler merkez, Söke, uşadası, İncirliova ve çevresinde metrekareye 20 ile 24 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olacağı belirtildi.

Yağış sonrası, cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, akşamdan hazırlıklı olan ekipler hemen tahliye çalışmalarına başladı. Yağışın aniden şiddetli bir şekilde bastırması sonucu bir çok yerde alt yapının yetersiz kaldığı belirtildi.

İbrahim Kılınç

