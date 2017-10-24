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Aydın’da metrekareye dakikada 1 kilonun üzerinde yağış düştü

Aydın’da sabah saatlerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan yağışlarda, metrekareye dakikada 1 kilogramın üzerinde yağış düştü. Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada yağışların Çarşamba günü akşama kadar devam edeceği vatandaşların gerekli tedbiri almaları istendi.

Aydında metrekareye dakikada 1 kilonun üzerinde yağış düştü

24 Ekim 2017 13:33

Yağış sonrası Aydın Efeler merkez ve çevre ilçelerde cadde ve sokaklar göle dönerken, Efeler merkez, Söke, uşadası, İncirliova ve çevresinde metrekareye 20 ile 24 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olacağı belirtildi.

Yağış sonrası, cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, akşamdan hazırlıklı olan ekipler hemen tahliye çalışmalarına başladı. Yağışın aniden şiddetli bir şekilde bastırması sonucu bir çok yerde alt yapının yetersiz kaldığı belirtildi. 

İbrahim Kılınç
 

Etiketler: aydın, yağış

 

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