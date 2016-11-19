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Aydın'da motosiklet polis otosuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde polis aracına çarpan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Serkan Karademir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydında motosiklet polis otosuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

19 Kasım 2016 06:15

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde polis aracına çarpan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Serkan Karademir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında bulunan Muhammet Gündoğan(17) ise ağır yaralandı. Ölen gencin yakınları,karakol önünde toplanırken, Polis ile aile arasında arbede yaşandı.
Kaza, Yenipazar Meslek Yüksekokulu önünde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arkadaşı Gündoğan’a ait 09 Y 5602 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 17 yaşındaki Serkan Karademir, devriye görevinde olan 7964 kodlu polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karademir ve Gündoğan yaralandı. Polis ekibinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Serkan Karademir ve arkadaşını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Karademir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası devriye otosunu kullanan polis memuru Gözaltına alınırken,ölen gencin yakınları Karademir’in ölümünden sorumlu tuttukları polis memuru için polis merkezi önünde toplandı. Yenipazar Polisi Karakol çevresine barikat kurarken Aydın Emniyet Müdürlüğünden takviye ekip istedi.Bölgeye bir otobüs dolusu Çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Karakol önünde gencin yakınlarıyla polis arasında yaşanan arbedede ortalığı yatıştırmaya çalışan belediye başkanı Zafer Savcı’da karnına aldığı tekmeyle fenalaştı.
Çevik kuvvet ek,binin de gelmesiyle birlikte kalabalık dağıldı.

Etiketler: Aydın Emniyet Müdürlüğü, Serkan Karademir, trafik kazası


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