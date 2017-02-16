Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aydın'da motosiklet yarış atına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'da motosiklet yarış atına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, motosikletin aynı yönde ilerleyen ata arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


16 Şubat 2017 22:20

Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi’nden Yeşildere Mahallesi’ne gitmekte olan Mustafa Aycan (18) idaresindeki 09 R 1272 plakalı motosiklet, aynı yöne gitmekte olan ve karanlıkta fark edemediği Yılmaz Akyol’un biniciliğini yaptığı yarış atına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Aysan olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan ablası Nurgül Aycan (24) ile atın sahibi Yılmaz Akyol yaralandı.

Atın telef olduğu kazada, çarpışmanın şiddet nedeniyle motosiklet hurdaya döndü. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Nurgül Aycan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendi. Başında kask ve dizlikleri olmasına rağmen hayatını kaybeden Mustafa Aycan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi alır almaz Yeşildere Mahallesi’nden olay yerine gelen abla kardeşin anneleri gözyaşlarına boğuldu.

Özel Harekat polisi olmak istiyordu

Kemal isminde bir ikiz kardeşi daha bulunan Mustafa Aycan’ın geçen ay özel harekat polisi olmak için sınava girdiği ancak başarılı olamadığı, ablasının ise geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi’nden mezun olduğu öğrenildi.
 

Etiketler: aydın, motosiklet kazası, motosiklet yarış atına çarptı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!