Aydın'da okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi...

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda meydana geldi. Sabah hava aydınlandığında okuldan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Görevlilerin de okula gelmesi ile birlikte okulun tamamen duman altında kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kömürlükteki yangın söndürülürken, binayı kaplayan dumanın tahliyesi kolay olmadı. Okulun bodrum katına havalandırma aparatı indiren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, dumanı tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalara rağmen sınıflardaki duman ve aşırı is kokusu çocukların sağlığını olumsuz etkileyeceği için ders için okula gelen çocuklar sınıflara alınmadı. Dumanın tahliyesi uzun süreceği için okulda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Okul idaresi ve öğretmenler tarafından veliler bilgilendirilerek çocukların evlerine gitmesi sağlandı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatılırken, okul müdürü Mehmet Korkmaz tarafından velilere yapılan açıklamada, “İlk defa istif edilmiş kömürün kendiliğinden yandığına şahit oluyoruz. Okulumuzda meydana gelen üzücü bir yangın hadisesinden dolayı bugün çocuklarımızı sınıflara alamayacağız. Velilerimiz çocuklarını götürebilir” diyerek yaşanan olayı anlatıp, okulda eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İbrahim Kılınç