Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza; Çamlık Mahallesi, Üç mevsim Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden seyir halindeki Nihat A. idaresindeki 19 FN 924 plakalı otomobil, tali yoldan caddeye çıkan Ramazan Bakaç (52) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve eşi sürüklendi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu Polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü Ramazan Bakaç (52) ile arkasında bulunan eşi Fatma Bakaç (52) ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Bakaç, yaşamını yitirdi. Ağır yaralı eşi Fatma Bakaç ise ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Nihat A., Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya karışan araç ve motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Çalışkan