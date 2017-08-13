Aydın’da otomobil köprüden uçtu: 4 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Büyük Menderes Nehri Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan Aydın istikametine seyreden Mustafa K. (42) idaresindeki 34 NE 6421 plakalı otomobil, köprüye yaklaştığında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprü girişindeki bariyerlerin kenarından yaklaşık 100 metre ilerleyen otomobil, Büyük Menderes Nehrine birkaç metre kala sazlıkların arasına uçtu.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa K., eşi Yeliz K. (40) ve oğulları Yamaç K. (11) ile Deniz K. (1) kendi imkanlarıyla otomobilin içinden çıkmayı başardı. Diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil düştüğü yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Barlas

