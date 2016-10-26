Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı, PKK'ya yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde polis yapılacağı duyurulan eylemler nedeniyle tedbirlerini arttırdı. İçişleri Bakanlığı olası eylemler için müdahale emri verdiği öğrenilirken Aydın’da da polis belli bölgelerde güvenlik tedbiri aldı. HDP Aydın İl Başkanlığı akşam saatlerinde yapacağı eylemin Aydın Valiliği tarafından iptal edilmesi üzerine Yağcılar içerisindeki il binasının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alırken şehir merkezinde tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Akşam saatlerinde toplumsal olaylara müdahale araçları tedbir kapsamında Aydın Kent Meydanı’nda toplanıp gerekli önlemleri aldı. Şu an için durumun sakin olduğu Aydın’da Yağcılariçi Çarşısı ve Sevgi Yolu’nda polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.