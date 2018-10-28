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Aydın'da silahlı kavga; 1 ölü

Aydın'da silahlı kavga; 1 ölü
Aydın'da silahlı kavga; 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Kuyucular Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Kuyucular Mahallesinde iki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahların ateşlenmesi ile birlikte iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı kavgada vurularak yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Cüneyt Erez (39) hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Onur Durmuş
 

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