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Aydın’da silahlı kavga; 1 yaralı

Aydın’da iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada bir şahıs her iki bacağından vurularak yaralandı.

Aydında silahlı kavga; 1 yaralı

16 Şubat 2018 10:24

 Edinilen bilgiye göre olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde gece 01.00 sıralarında gerçekleşti. Mimar Sinan Mahallesi Son Durak Tesislerine yakın bir bölgede M.K. ve O.A. isimli şahıslar arasında nedeni öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K silahla O.A’yı her iki bacağından vurdu. M.K isimli şahıs O.A’nın aracının lastiğine de ateş ederek 09 HM 540 plakalı aracı ile olay yerinden kaçtı. Bacaklarından silahla yaralanan O.A lastiği patlayan 09 L 1065 plakalı araca binerek can havliyle Mimar Sinan Mahallesi Son Durak Tesisleri önüne kadar geldi. Burada acıya dayanamayan A.O. araçtan inip bağırarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı O.A.’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen emniyet güçleri aracın etrafını emniyet şeridi ile çevirerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaptı. Olayın ardından aracı ile bölgeden kaçan M.K. Aydın-Denizli Karayolu Eski Sanayi Kavşağında araç içerisinde silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Onur Durmuş
 

 

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