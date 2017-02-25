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Aydın'da silahlı kavga: 4 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada ikisi aynı aileden 4 kişi yaralandı. Adeta Teksas’a dönen ilçede yaralananlardan birinin de meydana gelen kavga ile alakası olmadığı ve seken kurşunlardan birinin kendisine isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Aydında silahlı kavga: 4 yaralı

25 Şubat 2017 09:45

Olay gece yarısı Çine Hamitabat Mahalesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen bir mekanda tartışan mekan sahibi M.A. ile müşteri M.A. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iddiaya göre müşteri M.A. silahını çıkarıp mekan sahibi M.A.’ya ateş etti. Babasının yaralandığını gören M.A.’nın oğlu A.A.’nın da karıştığı kavgada her iki taraf silahı ile karşılıklı ateş edince M.A. oğlu A.A. ve müşteri M.A. da yaralandı. Bu sırada bölgede bulunan ve kavga ile alakası olamayan N.G. de taraflardan birinin silahından çıkan kurşunun yanlışlıkla kendisine isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
Bir anda Teksas’a dönen mahalleye çok sayıda polis ekibi gelerek kavgayı önlemeye çalışırken bölgeye çağrılan ambulanslarla da yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaen yaralanan N.G. Çine de tedavi altına alınırken, durumları ağır olan baba M.A., oğul A.A. ve müşteri M.A. Aydın’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 

Etiketler: aydın, silahlı kavga


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