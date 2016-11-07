Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Cemil Yitim idaresindeki 34 AT 4678 plakalı traktör, Mescitli Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada römorktaki tarım işçileri Nazlı Dilek (21), Şevket Dilek (48), Fadime Dilek (47), Serpil Dilek (41), Günnur Parmaklı (38), Meliha Budak (50), Arzu Putkul (59), Nuray Putkul (57), Nezahat Özdemir (34), Yıldız Savran (42), Hicran Özey (34), Fatma Ece Özey (16), Fatma Uçarcı (33) ve Güler Öztürk (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yazırlı-Mescitli karayolu, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.
Veysel Karahan