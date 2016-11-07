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Aydın'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 13’ü kadın toplam 14 kişi yaralandı.

Aydında tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

07 Kasım 2016 20:43

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Cemil Yitim idaresindeki 34 AT 4678 plakalı traktör, Mescitli Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada römorktaki tarım işçileri Nazlı Dilek (21), Şevket Dilek (48), Fadime Dilek (47), Serpil Dilek (41), Günnur Parmaklı (38), Meliha Budak (50), Arzu Putkul (59), Nuray Putkul (57), Nezahat Özdemir (34), Yıldız Savran (42), Hicran Özey (34), Fatma Ece Özey (16), Fatma Uçarcı (33) ve Güler Öztürk (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yazırlı-Mescitli karayolu, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı. 

Veysel Karahan


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