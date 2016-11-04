Terörle Mücadele Şube Amirliği (TEM) ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi ikametlerinde gözaltına alındı. Sabaha karşı gerçekleştirilen şafak operasyonunda, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele(KOM) ve Asayiş Ekipleri de (TEM) Terörle Mücadele Ekiplerine destek verdi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguları devam eden zanlılar ifadelerinin ardından " Terör örgütüne üye olmak, örgütsel faaliyet içerisinde yer almak" suçlarından mahkemeye sevk edilecek.

Veysel Karahan

AYDIN