Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2016 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 94 bin 746 araç kontrol edildi. Bu araçlarda kusurlu bulunan 19 bin 429’una 3 milyon 236 bin 788 TL para cezası tatbik edildi. Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 138 sürücü mahkemeye sevk edildi. Bin 509 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 302 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2016 Ekim ayı içerisinde Aydın sınırlarında 213’ü maddi hasarlı, 324’ü yaralamalı ve 16’sı da ölümlü olmak üzere toplam 553 ayrı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 492 kişi yaralandı, 25 kişi de hayatını kaybetti.

Mehmet Barlas

AYDIN