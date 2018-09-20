Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Kaza saat 23:00 sıralarında Aydın-İzmir karayolu Kardeşköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Arkadaşları ile düğüne katılan ve gece 23:00 sıralarında karayolu kenarındaki düğün salonunda ayrılan 33 yaşındaki Burcu Dincil'e yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada İncirliova istikametinden Aydın istikametine seyretmekte olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 10 metre fırlayan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcılığı tarafından el konulan olayda kazaya karışan 09 AAY plakalı otomobilin sürücüsü M.T. (40) gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Burcu Dincil'in cenazesi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi.

İbrahim Kılınç