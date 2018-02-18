Aydın’da trafik kazası 5 yaralı !

Kaza saat 21:30 sıralarında Aydın-İzmir Bulvarı Bayındırlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 09 US 569 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince bu sırada kavşaktan karşıya geçmekte olan 09 EC 491 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her aracın sürücüleri ile araçtaki yolculardan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Aydın Devlet ve ADÜ Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazanın oluş şekli ile ilgili inceleme başlattı.

İbrahim Kılınç

