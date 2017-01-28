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Aydın’da Trafik Kazası 7 Yaralı

Aydın’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Aydında Trafik Kazası 7 Yaralı

28 Ocak 2017 12:06

Kaza sabah saatlerinde Aydın-Muğla Karayolu otogar kavağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla Yatağan’dan Aydın’a hastaneye geldiği öğrenilen Bilal Asar yönetimindeki 48 YS 985 plakalı otomobil otogar kavşağında Bülent Kuzlu yönetimindeki 09 UF 002 plakalı otomobile çarptı. Kırmızı ışık ihlali sonucu medyana gediği öğrenilen kazada Bilal Asar yönetimindeki aracın çarptığı Bülent Kuzu idaresindeki otomobil devrildi.
Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan yaralılar sıkıştıkları araçlardan çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılıp 112 Acil servis ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 3’ünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza’da Yatağan’dan Aydın’a hasta getirdiği öğrenilen 48 YS 985 plakalı otomobilin sürücüsü Bilal Asar ile birlikte 12 yaşındaki Yasin Asar, Rabia Asar, Mehmet Asar, otogardan dönen 09 UF 002 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Kuzlu ile eşi Şerife Kuzlu ve çocukları Ecrin Kuzlu hastaneye kaldırıldı. 

İbrahim Kılınç
 

Etiketler: aydın, kaza


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