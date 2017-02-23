Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Nazilli seferini yapan 393 sefer sayılı tren Kardeşköy yakınlarına geldiğinde tren yolundaki Süleyman Yalçın’a (39) çarptı. Sırtı trene dönük bir şekilde tren yolunda beklediği ileri sürülen Süleyman Yalçın’ın intihar etmek için tren yolunda durduğu iddia edildi.

Yalçın’ı çarpan tren metrelerce ileride dururken, makinist şahsın düdük çalmasına rağmen yoldan çıkmadığını kaydetti. Olay yerine gelen acil servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve jandarma ekiplerinde olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Yalçın’ın cesedi çevresinde güvenlik şeridi çekilerek detaylı inceleme başlatıldı. Tren ile seyahat etmekte olan vatandaşlar ise korkulu gözlerle etrafta olup biteni çaresiz bir şekilde izledi.

Mehmet Sarıkaya

