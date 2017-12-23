Aydın’da Türkiye Güven Huzur 8 uygulaması

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin akşam saat 19.30 ile 24.00 saatleri arasında il merkezi ve tüm ilçelerde yurt geneliyle birlikte eş zamanlı yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 8” sabit yol, şok ve umuma açık yer uygulamalarına 920 personel, 195 ekip ve 6 köpek katıldı.

41 noktada 565 umuma açık yer ve 560 işyerinin kontrol edildiği uygulamada 12 bin 520 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 17 aranan şahıs yakalandı. Bin 950 aracın kontrol edildiği kontrollerde 3 çalıntı araç tespit edildi, 41 araca toplam 37 bin 500 TL idari para cezası kesildi ve ayrıca 17 araç trafikten men edildi.

1 işyerine izinsiz canlı müzik yapmaktan, 1 işyerine izinsiz konsmatris çalıştırmaktan tutanak tanzim edilen uygulamada, yapılan GBT sorgulamasında 1 adet kurusıkı tabanca ve 10 adet fişek, bir şahıstan da 3 gram metamfatemin uyuşturucu madde ele geçirildi.