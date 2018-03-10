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Aydın’da üç caretta caretta ölü olarak bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde, caretta caretta cinsi üç deniz kaplumbağası sahilde ölü olarak bulundu.

Aydında üç caretta caretta ölü olarak bulundu

10 Mart 2018 16:39

Muğla Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile Kuşadası’nda faaliyet gösteren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, Didim'de üç ayrı bölgede bulunan ölü caretta carettaları inceledi. Çalışmalar sırasında bulunan hasta yeşil kaplumbağa ise tedavisinin yapılması amacıyla DEKAMEAR'den gelen uzmanlara teslim edildi. 

Didim’deki üç farklı noktada ölü caretta carettaların sahile vurduğu yönünde gelen ihbar üzerine DEKAMAR ile birlikte çalışma yaptıklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ölen deniz kaplumbağalarından doku örnekleri alındı. Alınan doku örnekleri üzerinde, işbirliği yaptığımız Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan tarafından, nereden geldikleri konusunda bilimsel DNA çalışması yapılacak. Üçüncü caretta, Didim'de Polis Moral Eğitim Merkezi'nin koylarının birinde tespit edildi. Bu carettanın baş ve bazı uzuvlarının olmadığı, muhtemelen uzun süre önce öldüğü gözlendi" dedi. 

Bulunan hasta yeşil kaplumbağanın önce Kuşadası'na getirilerek, derneğin gönüllü veterineri tarafından muayene edildiğini kaydeden Sürücü, hastalığı tespit edilemeyen yeşil kaplumbağa ile ölüm nedenleri araştırılacak olan carettaların daha sonra DEKAMER uzmanlarına teslim edildiğini de sözlerine ekledi. 

Zafer Hacısalihoğlu
 

Etiketler: caretta

 

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