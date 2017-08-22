Aydın’da vahşet: İki kardeş boş arazide ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Nazilli merkez Muammer Aksoy Mahallesi’nde bulunan Nazilli Gıdacılar Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli-Denizli karayoluna 1 kilometre mesafede bulunan boş bir arazide yerde hareketsiz yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, 35 TAY 59 plakalı otomobilin birkaç metre ilerisinde yerde yatan iki kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Erhan ve Ercan H. isimli iki kardeş oldukları belirlenen şahısların cenazeleri otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kardeşlerin akraba ve yakınları bölgeye geldi. Polis ekipleri yaşanan gerilimin daha fazla büyümemesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali Soydemir