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Aydın'da veresiye tost kavgası: 1 yaralı

Aydın Nazilli İlçesinde alkollü bir şüpheli, veresiye tost istediği işletmeciyle tekme tokat kavga etti. Kısa sürede büyüyen kavgada 3 kadın bayıldı, 1 kişi yaralandı.

Aydında veresiye tost kavgası: 1 yaralı

22 Ocak 2017 07:08

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Caddesi Tahta Köprü mevkiinde bulunan bir aperatif dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Alkollü olan İ.K isimli şahıs aperatif işletmecisi Kaan A.'dan veresiye tost istedi. İşletmeciden olumsuz yanıt alan İ.K, dükkanın camlarını kırmaya başladı. Saldırganını durduramayan işletmeci Kaan A., ile Alkollü İ.K tekme tokat kavga etti. Elinden yaralanan İ.K'yı gözaltına almak için olay yerine gelen Polis ekipleri ise ara sokaklardan gelen çok sayıda roman vatandaşın hışmına uğradı. Polise uzun süre direnen kalabalığı dağıtmak için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Biber gazı ve jopla müdahale eden ekipler, saatler süren çalışmanın ardından saldırgan kalabalığı dağıtmayı başardı. Müdahale anında 3 kadın bayılırken, elinden ve ayağından yaralanan İ.K ise tedavi edilmek üzere ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan saldırganın Aperatif işletmecisinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, dükkan sahibi Kaan A. da ifade işlemleri için karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Veysel Karahan


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