Aydın’da yaz yağmuru hayatı felç etti

Birçok araç, ev ve iş yeri zarar görürken, biri çöken çatı altında kalarak, diğeri de yıldırım çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehir merkezinde ekiplerin yolları açma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yağış akşam saatlerinde aniden başladı. Efeler ilçe merkezinde etkili olan yağış ile birlikte fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde birçok ağaç devrilirken, yollar ise adeta dereye döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yolları açmak ve devrilen ağaçları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti.

Bu arada Efeler'de bir kişi uçan bir çatının altında kalarak diğeri de Poligontepe’de yıldırım düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yıldırım çarpması sonucu yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu bildirilirken, ciddi bir afet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, yağışla birlikte fırtınanın aniden bastırdığını ve bir anda ağaçların devrilmeye başladığını belirttiler. Aydın Efeler ilçe merkezinde yağış ve fırtınadan oluşan hasarlar giderilmeye çalışılıyor.

İbrahim Kılınç - Onur Durmuş

