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Aydın’daki FETÖ soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kamu görevlisi ile 39 kişiden 14’ü tutuklandı.

Aydındaki FETÖ soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

07 Kasım 2016 17:06

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında 31 Ekim 2016 - 07 Kasım 2016 tarihleri arasında ilimizde yapılan çalışmalarda kamu kurumlarında görevli 16 kişi gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş, bunlardan 2 personel tutuklanmış, 6 kişi için adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış, diğer 5 kişi serbest bırakılmıştır.3 kişi ise halen gözaltındadır. Ayrıca 27 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 39 gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş;

Bunlardan 12 şahıs tutuklanmış, 16 şahıs ile ilgili adli kontrol uygulanmaya başlanmış, 6 kişi serbest bırakılmıştır. 3 kişi halen gözaltında olup diğer 2 kişi ise dış illere sevk edilmiştir. Halen 138 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi. 

Mehmet Barlas


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