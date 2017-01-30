Aydın Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak İlimizde yapılan mücadele kapsamında 03 Ocak 2017 - 30 Ocak 017 Tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında görevli 24 kişi tutuklanmış, 8 kişi hala gözaltında olup, 26 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir.

Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 10 kişi tutuklanmış, 40 kişi gözaltında olup, 139 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi.

Mehmet Barlas