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Aydın’daki zehirlenmenin sebebi bakteri çıktı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 183 öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili alınan numunelerde yapılan ilk inceleme sonucu belli oldu. Öğrencilerin öğle arası yedikleri tavuklu pilavda 'bacillus cereus' isimli bakteri tespit edildi.

Aydındaki zehirlenmenin sebebi bakteri çıktı

20 Mart 2018 22:43

İzmir'de bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarı İl Müdürlüğünde yapılan inceleme sonuçları ilçede bulunan yetkililere ulaştı. Zehirlenmenin sebebinin, tavuklu pilavda tespit edilen bakteri olduğu aktarıldı. Bakterinin ürünlere hangi aşamada karıştığı ise incelemenin ardından belli olacağı belirtildi. Sonuçların idari ve adli birimlere iletildiği, gerekli soruşturmanın devam ettiği bilgisine ulaşıldı. 

Yetkililerin yaptığı açıklamada, idari soruşturmanın Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü kaydedilirken, adli sürecin de devam ettiği bilgisi verildi. Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, sorumluların tespit edilerek cezalandırılacaklarını ve yemek konusunda da bir düzenlemenin ivedilikle yapılacağını söyledi.

Olayın geçmişi 

Karacasu merkez ve mahallelerinde taşımalı sistemle eğitim gören bin 120 öğrencinin 183'ü rahatsızlanmalarının ardından gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurmuş, ilçede acil durum ilan edilmişti. Öğrencilerin yedikleri öğle yemeğinden rahatsızlandıklarının tespit edilmesi üzerine yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderilmişti.  

Özgür Dedeoluk
 

 

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