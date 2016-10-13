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Aydın’ın Eylül ayı bilançosu: 3 ölü, 501 yaralı

Aydın’da geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde meydana gelen 594 ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 501 kişi yaralandı.

Aydının Eylül ayı bilançosu: 3 ölü, 501 yaralı

13 Ekim 2016 11:14

Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2016 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 98 bin 14 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 13 bin 787’sine 3 milyon 801 bin 828 TL para cezası tatbik edildi. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 65 sürücü mahkemeye sevk edildi. Bin 383 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 225 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2016 Eylül ayı içerisinde Aydın sınırlarında 255’i maddi hasarlı, 336’sı yaralamalı ve 3’ü de ölümlü olmak üzere toplam 594 ayrı trafik kazası meydana geldi. 501 kişinin yaralandığı kazalarda, 3 kişi de hayatını kaybetti. 

Mehmet Barlas

Etiketler: aydın, Eylül ayı bilançosu, trafik kazası


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