Aydın’ın verimli toprakları suyla buluşuyor

Tarımın gelişmesinde ürün kalitesi ve miktarında artışı sağlayacak en önemli etkenlerin başında su yapıları geliyor. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İnşaatı işinde Kisir Çayında 2,1 kilometre kazı çalışmaları tamamlandı. 146 bin 40 dekar tarım arazisini sulayacak projede 3 bin milimetre çapında CTP borularının montajları devam ediyor.

Proje ile Gökbel Barajından alınan su Çine’den Söke’ye kadar taşınarak tarım arazileri sulanacak. Böylece Aydın’ın verimli toprakları sulamaya açılacak ve çiftçilerimizin gelirleri arttırılarak bölge ve ülke ekonomisine önemli bir katkı da sağlanmış olacak.

Mehmet Barlas