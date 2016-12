İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri 15 Temmuz gecesi vatan savunmasında şehit düşen vatandaşlar için özel bir klip hazırladı. Türkiye’nin dört bir köşesinden eğitim için İstanbul Aydın Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, hazırladıkları kliple salondakilere duygusal anlar yaşattı. Programda 15 Temmuz şehitleri anılırken 15 Temmuz Şehitleri için çal projesinin tanıtım lansmanı da yapıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya yerleşkesinde yapılan tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program sonrası düzenlenen panelde TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve diğer panelistler, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

“ KIYAMETE KADAR DÜNYANIN GÖZÜ BU TOPRAKLARDA OLMAYA DEVAM EDECEK“

Program da bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ”Bunun sonu ne olacak diye sordu bana bir muhabir arkadaşım. Şu cevabı verdim, kıyamete kadar böyle devam edecek. Kıyamete kadar dünyanın gözü bu topraklarda olmaya devam edecek. O zaman oturup ağlamak, oturup karşı taraftakini yermek veya bahaneler üretmek yerine biz bu kutsal toprakları, 1071’de başlayan o süreçte korumak, kollamak ve yarın oluşacak tehditlere karşı tedbirler geliştirmek zorundayız. Bu hep olacak, şu anda el ele veriyoruz, vereceğiz de. Bu düşmanca saldırıları bertaraf edeceğiz inşallah. Peki, ne olacak yan gelip mi yatacağız hayır, bizi yine yan gelip yatırmayacaklar. O zaman hem bilimsel olarak, hem teknik, olarak, hem eğitim olarak, teknolojik olarak, bilişim olarak dünya ile rekabet edebilecek bir düzeye gelmek zorundayız. Bütün donanımlarımızı parametrelerimizi ona göre oluşturmak zorundayız. Burada da çözüm siz de değerli gençler” dedi.

“İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK KULÜBÜ DE FARKINI ORTAYA KOYDU”

Gençler tarafından hazırlanan klibin kendisini çok etkilediği belirten Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, ”Böyle bir klibin ardından konuşmak çok zor. 15 Temmuz gecesi bu millet yeniden destan yazdı. Her millet için vatan kutsaldır. Her ülke için bayrak kutsaldır, her yerde ortak milli değerler çok önemlidir ama Türkiye farkını 15 Temmuz gecesi bir kez daha ortaya koydu. Geçenlerde bir panele katıldığımda bir Arap Gazeteci biz Recep Tayyip Erdoğan’a hayranız. Çok cesur bir insan hele o one minute çıkışından sonra bizi çok etkilemişti ama 15 Temmuz gecesi gördük ki içinden çıktığı millet de çok cesurmuş. Bizim ülkelerimizde toplanan insanları tankları görünce evlerine kaçtılar ama bu millet tankın üstüne yürüdü. Ayağında terlikle tank kovalayan bu millet istikrarına, demokrasisine sahip çıktı, bayrağına, vatanına ve namusuna sahip çıktı. İstanbul İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü de farkını ortaya koydu. Böylesine unutulmaz bir eserle bunu unutulmaz hale getirecek bir çalışmaya imza attı” ifadelerini kullandı.

“ BU ASİL MİLLET BUNUN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ İDRAK ETTİ, KAVRADI, GEREĞİNİ BELLEDİ VE GEREĞİNİ YAPTI”

Türkiye’de yaşan terör olaylarının ve daha birçok şeyin birbiri ile bağlantılı olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker,” Mit Tırları da onun durdurulması olayı da, 15 Temmuz’da, 17- 25 Aralık’ta bütün bunlar birbirini destekleyen, besleyen Kobani olayları da Güneydoğu’da bazı şehirlere kazılan çukurlar, yapılan barikatlar, kazılan hendekler de hepsi birbiri ile çok yakın ilişkili. Hepsinin gayesi şu; Türkiye burada yapılmak istenen değişikliklere karşı çıkıyor, itiraz ediyor, o halde Türkiye’nin bu yönetimi her türlü mücadele yöntemleri ile bertaraf edilmelidir diye çaba gösteriliyor. Bu asil millet bunun ne olduğunu çok iyi idrak etti, kavradı, gereğini belledi ve gereğini yaptı” diye konuştu.

Programın ardından Başkan Mustafa Aydın ve Rektör İzmirli tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker ve Eski Bakan Egemen Bağış 'a günün anısına plaket takdim edildi.

HÜLYA KEKLİK-EMRAH KUŞ