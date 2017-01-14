Aydın'ın yüksek kesimlerindeki binlerce zeytin ağacı yerle bir olurken çiftçiler zararın milyonlarla ifade edildiğini ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini istediler. Aydın'ın Köşk, Karpuzlu, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Söke, Germencik ve zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerde karın ağırlığına dayanamayan ağaçların dallarının büyük bir kısmının kırıldığını belirttiler. Yaklaşık bir haftadır devam eden yağışların ardından bahçesine giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında şok yaşarken özellikle kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ağaçların dallarının yarıdan fazlasının kırıldığı görüldü. Ağaçlarla birlikte ürünler de zayi olurken yüzlerce ton zeytin mahsulünün de zarar gördüğü belirtildi.

Aydınlı çiftçilerden Bülent Değirmen, zararın ciddi boyutlarda olduğunu belirterek bahçelerdeki ağaçların yarısından fazlasının budakların kırılması nedeniyle zarar gördüğünü belirtti. İlk defa bu kadar zararla karşılaştıklarını belirten Değirmen, “Kar yağışından sonra bahçeye gittiğimizde neye uğradığımıza şaşırdık. Bütün ağaçların dalları kırılmış. Bazı ağaçlar kökünden yıkılmış. Soğuk ve kar yağışından dolayı henüz hasat edilmeyen zeytine soğuk vurmasına alışığız ama ağaçların bu şekilde kırılması ve devrilmesi nadir görülen bir durum. 46 yaşındayım böyle bir afetle ilk defa karşılaştık” diye konuştu.

“Afet Bölgesi İlan Edilmeli”

Yaşanan sıkıntının çok ciddi ve zararın büyük olduğunu belirten Aydınlı çiftçilerden Fatma-Zafer Atilla çiftçi ise havanın açması ile hasta için gittikleri zeytin bahçesinde şok yaşadıklarını belirterek bütün ağaçların dallarının kırıldığını belirttiler. Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isteyen Karpuzlu Cumalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ünlü, durumu Tarım il ve İlçe Müdürülüğü'ne bildirdiklerini bölgede zarar tespit çalışması yapılacağını belirtti. Zeytin üreticisinin adeta şok yaşadığını belirten köylüler karın etkili olduğu yüksek kesimlerin afet bölgesi ilan edilmesini isteyerek çaresiz kaldıklarını söylediler. Ağaçlarda meydana gelen zarar nedeniyle zeytincilikten geçimini sağlayanların zor duruma düşeceğini ifade eden çiftçiler “Fırtınadan yağıştan ağaçlar zarar görürdü ama ilk defa bu kadar büyük çaplı bir zarara şahit olduk. Bazı ağaçlar kökünden devrilmiş. Ayakta kalanların ise dalı budağı kalmamış” diyerek yetkililerden yardım istediler.

İBRAHİM KILINÇ-ONUR DURMUŞ