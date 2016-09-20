Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aydınspor 1923’ün sezon öncesi denemeye aldığı İzmir Süper Amatör takımlarından Foça Belediyespor’da top koşturan kanat oyuncusu Tezcan Efe Erdoğan’ın transferinde pürüz yaşandı. Sezon hazırlıkları kapsamında Aydın’a davet edilen ve siyah-beyazlı takımın Aydın’da yaptığı ilk etap kampa katılan Erdoğan, takımla birlikte Bolu’da yapılan ikinci etap kampta da yer almıştı. Özellikle yönetim kurulunun çok beğendiği ve Teknik Direktör Bahaddin Güneş’in de değerlendirmeye aldığı 18 yaşındaki genç oyuncunun U19 takımına transferi söz konusuydu. Yönetim kurulunun konuyla ilgili İzmir ekibiyle görüştüğü ancak yüksek maliyet nedeniyle transferde prüz çıktığı ifade edildi. Ancak siyah-beyazlıların girişimlerini sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan takımla iki kampa da katılan genç kanat oyuncusu, sezon öncesi oynanan ilk hazırlık maçında Fethiyespor’a karşı forma giydi. Adnan Menderes Stadı’nın e sahipliği yaptığı ve Efe’nin rakibine 1-3’lük skorla boyun eğdiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Erdoğan, sonrasında oyundan çıkmıştı. Genç oyuncu ayrıca Bolu kampında oynanan hazırlık maçlarında da süre almıştı.