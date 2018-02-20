Aydınspor 1923 Göksel Özdemir ile anlaştı

Aydınspor Hüseyin Aksu Tesislerinde düzenlenen imza töreni ile Göksel Özdemir sezon sonuna kadar Aydınspor 1923’ün başına geçti.

İmza töreninde konuşan Göksel Özdemir, kulübün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek “Aydınspor 1923 şimdiye kadar hep sıkıntılı süreçleri atlatmıştır. Bu sıkıntılı süreci atlatmak için biz bu göreve talip olduk. Bu inançla ve Aydınspor’da ilk defa görev alıyormuş gibi hep beraber bir enerji oluşturup, bu takımı korkulu süreçten çıkarmaya çalışacağız” dedi.

Onur Durmuş

