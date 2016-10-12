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Aydınspor 1923, moralli başladı

Hafta sonu deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Karşıyaka’yı 4-3 yenerek moral depolayan Aydınspor 1923, yaptığı bir günlük iznin ardından İnegöl maçının hazırlıklarına başladı.

Aydınspor 1923, moralli başladı

12 Ekim 2016 17:21

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, Kırklareli galibiyetinin ardından Karşıyaka’yı mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Üst üste aldığı iki güzel galibiyet ile moral depolayan siyah beyazlılar, hafta sonu evinde konuk edeceği ligin bir diğer zorlu ekibi İnegöl maçının hazırlıklarına Yörük Ali Efe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Haftanın ilk antrenmanına Karşıyaka maçında bileğinden sakatlanan kaptan Erdi Bakırcı dışında bütün futbolcular katıldı. Sakatlığı devam eden Süleyman Özdamar ile hafif ağrıları bulunan Berat Ali Genç ve Haluk Türkeri takımdan ayrı yürüyüş ve düz koşu yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda siyah beyazlılar beşe ikiden sonra üç grup halinde çalıştı.

Bir grup düz koşu, bir grup istasyon çalışması ve bir grup da çeyrek sahada çift kale maç yaptı. Teknik Adam Göksel Özdemir ile yardımcı antrenörler Serkan Bilen, Mehmet Öztürk, Süleyman Dağdelen ve kaleci antrenörü Bülent Okkan gözetiminde gerçekleşirken, siyah beyazlıların moralli ve neşeli olduğu gözlendi. Öte yandan haftanın ilk antrenmanında altyapı oyuncularından Yusuf Yıldırım, Çağlayan Menderes, Veysi Sarsılmaz ve Tolunay Siner de yer aldı. 

Mehmet Sarıkaya

Etiketler: aydınspor 1923, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup


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