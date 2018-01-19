Aydınspor 1923 play-off seferberliği başlattı

Başkan Kızıl, yaptığı açıklamada; “Kamuoyunun bildiği üzere TFF 3. Lig’de 4 haftalık aranın ardından 2. devre bu hafta sonu oynanacak 18. hafta karşılaşmaları ile başlıyor. Aydınspor 1923 Kulübü olarak 2. devrenin ilk maçını kendi saha ve seyircimiz önünde Şanlıurfa ekibi Karaköprüspor ile oynayacağız. Hepinizin bildiği üzere Aydınspor 1923 takımı devre arasını Antalya kampıyla geçirdi. Burada edindiğimiz izlenim biz takım olarak kampı çok iyi değerlendirdik. Takımımız gerek güç gerekse kondisyon olarak ilk yarıya göre göre kat kat üzerine koydu. Bu nedenle kendi sahamızda ki 2. devrenin ilk maçında taraftarımıza seyir zevki yüksek ve mücadeleci bir Aydınspor 1923 seyrettirerek 3 puan almak ve taraftarımızla play-off seferberliğini başlatmanın gururunu yaşamak istiyoruz” dedi.

Protokole maç daveti

Aydınspor 1923 Kulübü’nün esas sahibinin Aydın halkı ve taraftarlar olduğunu kaydeden Kızıl, “Bunu ilan ettiğimiz günden bu yana Aydın halkından ve önceki yönetimlerce ötelenen çevrelerden büyük destek görüyoruz. Biz inanıyoruz ki bu destekler artarak devam edecek ve Aydınspor 1923 takımı play-off oynayarak şampiyon olacak. Camia olarak bu şehre şampiyonluğu getirebilmemiz için taraftarımızın büyük desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Karaköprü maçı ile bu şehirde play-off seferberliğini başlatacağız. Bu vesile ile başta Valimiz Yavuz Selim Köşger Bey olmak üzere Aydınspor 1923'e destek veren Aydın milletvekillerimizi, oda başkanlarımızı, Aydınspor 1923 de göreve geldiğimiz günden bu yana desteğini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’ı taraftarlarımızı maça davet ediyor, 2. yarının Aydın şehrine play-off ve devamında şampiyonluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Mehmet Barlas

