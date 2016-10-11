Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Orman Caddesi’nde ormanlık alanda üç ayrı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, çevre ilçelerden gelen itfaiye grupları ve iki yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.