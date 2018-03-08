Aygır Gölü’nde zebra midye tehlikesi

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Bitlis’in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Aygır Gölü’nde yaptığı incelemeler sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Akkuş, şu anda Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Aygır Gölü'nde olduklarını söyledi. Akarsular ve göllerin önemli sucul ekosistemler olup her birinin kendi içerisinde dinamik bir dengeye sahip olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Dışarıda bu bölgelere girecek olan yabancı türler invasil, işgalci olarak ifade ettiğimiz türler bu ekosistemlerdeki besin zincirini bozmakta. Bu ekosistemde yaşayan farklı canlıların habitatına yada besinine ortak olmak da ve buradaki ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ülkemizde bunun çek kötü örneklerine şahidiz. Eğridir Gölü bunun en bilinen örneklerindendir. Buradaki ekosistemi bu ortama giren yabancı türler tamamen altüst etmektedirler” dedi.

“Zebra midye hayat döngüsü boyunca 1 milyon adet gibi devasa bir rakamda üreme kabiliyetine sahiptir"

Van Gölü havzası sınırlarında yer alan Aygır Gölü'nün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Akkuş, “Fakat son 3-4 yıldır buraya dışarıdan gelen ve zebra türü olarak ifade ettiğimiz midye türü burada görülmüştür. Nereden geldiğini şu an kesin olarak bilemiyoruz fakat bu ekosisteme zebra midye girmiştir. Zebra midye Güneydoğu Rusya kökenli olup 1800’lü yıllardan sonra Avrupa'ya, oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde özellikle barajlarda heslerde çok ciddi bir sorundur ve büyük bir ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çünkü bir zebra midye hayat döngüsü boyunca 1 milyon adet gibi devasa bir rakamda üreme kabiliyetine sahiptir. Aygır Gölü'nde nereden geldiğini bilmiyoruz. Fakat Aygır Gölü'nde son 4 yıldır bu midye hızla üremekte ve gölde çok ciddi bir popülasyonu oluşturmuş durumdadır” şeklinde konuştu.

“Bu saatten sonra tek yapacağımız zebra midyeleri başka alana taşımamak”

Zebra midyelerin gölün hemen hemen her tarafına yayıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “İlerleyen yıllarda burada çok daha ciddi popülasyonlar oluşturacaktır. Artık bu saatten sonra bu zebra midyeyi buradan çıkarmamız imkansız gibi. Bu saatten sonra yapacağımız en önemli şey Van Gölü havzasında yaşayan bireyler olaraktan Aygır Gölü’nden farklı bir yerlere bu midyenin bulaşmaması gerek. Çünkü çok dayanıklı bir midye. Nemli ortamda su dışında 1-2 gün hayatta kalabilmek de ve gittiği ortamlarda üreyebilmektedir. Dolayısıyla bunu Aygır Gölü'nden Van Gölü havzası içerisine ve başka bir yere taşımasını mutlak surette engellemeliyiz. Ayrıca Van Gölü havzasına dışarıdan girecek olan yabancı türleri kesinlikle önlememiz lazım. Çünkü burası kapalı bir ekosisteme sahiptir. Dışarıdan bu hafızaya girecek olan her türlü yabancı tür sucul ekosistemdeki sahip olduğumuz diğer türleri tehdit etmektedir” dedi.