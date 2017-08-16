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Ayhan Özmızrak: 'Galatasaray Başkanı’nın yaptıklarını sindiremiyorum'

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak, yönetimi hedef aldı. Özmızrak, özellikle Kulüpler Birliği Başkanı olan Dursun Özbek için, “Galatasaray Başkanı’nın bu duruma düşmesini sindiremiyorum. Alın koltuğunuzda oturun” dedi.

Ayhan Özmızrak: Galatasaray Başkanının yaptıklarını sindiremiyorum

16 Ağustos 2017 15:24
'Galatasaray Başkanı’nın yaptıklarını sindiremiyorum' - Tıkla İzle

Galatasaray’ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda konuşan Ayhan Özmızrak’ın hedefinde Başkan Dursun Özbek vardı. Özellikle Dursun Özbek’in Kulüpler Birliği Başkanı olması konusunda eleştiriler yapan Özmızrak, “Galatasaray Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday oldu. Ama önceki başkan bırakacağını açıkladığı sırada, mikrofonu alıp ‘Kendisini asla bir yere bırakmayız. Yapacak çok işi var’ açıklamasını yaptı. Bahsettiğiniz kişi, Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde, Galatasaray’ın üst üste 2 yıl şampiyon olduktan sonra Fatih Terim’in Milli Takım kumpası şeklinde aklının çelinmesini sağlayan kişidir. Bunun baş aktörlerinden birisidir. Yetmemiş, Östersunds maçından sonra kulübünün resmi sitesinde bizimle dalga geçen kişidir. Siz bu kişiye çok başarılı diyorsunuz. Bu kişi aynı zamanda 11645 numaralı kulüp üyesidir. Kulüpler Birliği’yle ilgili son sözüm, bir kulüp başkanı, 'Benim muhatabımız değilsiniz, asbaşkanımla konuşun' dedi. Siz de o asbaşkanı alıp alıp Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı yaptınız. Bir diğer başkanın da daha önce size etmediği hakaretler kalmadı. Onu da alıp bir diğer başkan yardımcısı yaptınız. Galatasaray başkanının bu duruma düşmesini sindiremiyorum. Alın koltuğunuzda oturun” diye konuştu. 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu


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